Rosyjski opozycjonista: stoimy u progu wojny światowej

"Wielu ludzi w sąsiednich krajach, pewnie również w Polsce, powie ‘dzięki Bogu’. I to jest zrozumiałe. Nie jestem przekonany jednak, że to właściwa ocena. Nie tylko dlatego, że w Rosji żyją różni ludzie i mam nadzieję, że u was to rozumieją. Ale dlatego, że jeżeli dojdzie do rozpadu Rosji i w jej miejscu zaczną powstawać nowe państwa, prawdopodobnie dojdzie do wybuchu przemocy i strasznych wstrząsów. To byłaby katastrofa, która może pogrzebać nie tylko nas, ale również i naszych sąsiadów" - wyjaśnił.