Rosyjski okręt na Atlantyku. Fregata Admirał Gorszkow nagrana w akcji

Rosyjski pokaz siły na Atlantyku. W piątek Moskwa pochwaliła się nagraniem z ćwiczeń morskich na Oceanie Atlantyckim, w których uczestniczyła załoga fregaty Admirał Gorszkow, mogącej przenosić hipersoniczne pociski 3M22 Zircon. Rosyjskie nagranie udostępniła agencja Associated Press. Agencja nie była w stanie go zweryfikować. Według Kremla, pociski nuklearne takie jak Zircon, omijają wszelkie zachodnie systemy obrony przeciwlotniczej, a do tego osiągają prędkość nawet do 11 tys. km/h. Rosjanie w trakcie swoich manewrów strzelali do obiektów na wodzie. "Załoga Admirała Gorszkowa przeprowadziła ostrzał artyleryjski morskiego celu w ramach przygotowań do wspólnych ćwiczeń marynarki wojennej z marynarką Republiki Południowej Afryki i marynarką Armii Chin" - poinformowało rosyjskie MON. Dokładne miejsce przeprowadzonych ćwiczeń nie zostało ujawnione. Materiały Rosjan mają najczęściej charakter propagandowy. Wygląda na to, że Rosjanie przygotowują się do ćwiczeń wojskowych na szeroką skalę w tym regionie w ramach pokazu siły podczas ciągłej eskalacji napięć z Zachodem ws. wojny w Ukrainie.