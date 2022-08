Rosyjski dyplomata ostrzega USA. Wskazuje czerwoną linię

Nie da się bardziej zaszkodzić?

Tę kwestię skomentował już pod koniec lipca rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Jesteśmy bardzo negatywnie nastawieni do konsekwencji takiego kroku, choć z drugiej strony bardzo trudno jest zrobić coś, co mogłoby jeszcze bardziej zaszkodzić stosunkom między Rosją a Ameryką. Już teraz są w sytuacji nie do pozazdroszczenia - mówił cytowany przez agencję TASS.