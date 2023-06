Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą. Czy poznamy zawartość jej komputera? To byłby przełom

Gen. Drewniak zastrzega, że nie chce się wypowiadać na podstawie nieoficjalnych informacji. - Brakuje mi oficjalnej prezentacji, pokazania choćby kilku slajdów, jak do tego doszło, co zostało zrobione. Procedury zadziałały do pewnego stopnia, rakieta była śledzona, czyli poderwano samoloty, aby dokonać identyfikacji wizualnej. Spadła i co się działo do kwietnia? - pyta gen. Drewniak.