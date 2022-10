Rosyjska dziennikarka ma problemy. Wszystko przez krytykę wojny i armii

"Wojna zawsze niszczy, a nigdy nie tworzy. Nikt tego nie przyzna. Chociaż zawsze uważałam, że mądrość polega na umiejętności ustępowania. Zwłaszcza po to, by uratować świat. Ale on nie wydaje się zainteresowany pokojem" - dodała Sobczak, która udzieliła również komentarza portalowi Paperpaper.ru.