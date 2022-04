Rosyjską armię czeka fala buntów? SBU przechwyciło rozmowę żołnierzy

- Wycofali nas 22-go i nasza jednostka nie wróciła (do Ukrainy). Odmówiliśmy, rozumiesz? - mówi "buntownik" koledze. Na to tamten, wciąż walczący pod Iziumem, odpowiedział, że postąpi tak samo – jak tylko wyślą jego jednostkę na przegrupowanie do Rosji, to odmówi powrotu na pierwszą linię. Następnie rosyjski żołnierz wyliczył straty swojego pułku w Donbasie.