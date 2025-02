Rosyjska armia będzie latami siać postrach. Zełenski też chce mieć 1,5 mln ludzi pod bronią

"Chodzi o zachowanie genów walki w armii, mają ogromne doświadczenie" - tak eksperci komentują doniesienia z Rosji o zmuszaniu żołnierzy do przedłużania kontraktów. Oznacza to, że jeśli oczekiwany pokój zostanie zawarty, rosyjska armia najeźdźców pozostanie groźna. Ukraina ma odpowiedź: "Jeśli nie będziemy przyjęci do NATO, będziemy potrzebować armii 1,5 mln żołnierzy".