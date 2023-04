Rosyjscy żołnierze tylko wbili łopaty w grunt. "Nawet ukraińska ziemia odpycha okupantów"

"Nie, to nie jest epizod z horroru - to są realia hodowców świń w sektorze Zaporoża" - napisał na kanale Telegram ukraiński burmistrz okupowanego przez Rosjan Melitopola Iwan Fiodorow. Jego wpis w mediach społecznościowych nawiązuje do znaleziska, jakie trafiło się wojakom, którym powierzono misję fortyfikacyjną.