Rosyjscy żołnierze pojmani przez Ukraińców. "Putin rzucił nas na wojnę jak psy"

Jeden z rozmówców to 26-letni Wadim. Obsługiwał on wyrzutnię rakiet Grad. Trzeciego dnia wojny jego konwój wpadł w ukraińską zasadzkę na terenie obwodu charkowskiego. Ciężarówka, którą rosyjska jednostka przewoziła amunicję, została trafiona ukraińskim pociskiem. 26-latek zdołał przeczołgać się do drzewa na poboczu drogi, po czym stracił przytomność.