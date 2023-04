Rośnie napięcie wokół Cieśniny Tajwańskiej. Decyzja Chin wywołała niepokój

Pomimo zakończenia wojskowych manewrów Chin wokół Cieśniny Tajwańskiej, u wybrzeży wyspy nadal pływają okręty Pekinu. Agencja Reutera udostępniła nagranie, na którym widać chińską flotę morską i samoloty bojowe nagrane w pobliżu Tajwanu. Władze W Tajpej przekazały, że Chiny nie wycofały swoich wojsk z regionu, po tym jak w poniedziałek dobiegły końca ćwiczenia, podczas których przeprowadzono m.in. symulację blokady Tajwanu. Tajwańskie wojsko przy współpracy z amerykańską flotą z niszczycielem USS Milius na czele, naliczyło dziewięć okrętów i 26 samolotów bojowych Chin, które już dawno powinny opuścić ten teren. Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen potępiła testy, stwierdzając, że prowadzą one do destabilizacji sytuacji na Tajwanie i w regionie. Tymczasem Pekin odniósł się do dych zarzutów, argumentując je "dbaniem o bezpieczeństwo" Chin i "zapewnienia bezpiecznej" żeglugi po wodach Południowochińskich.