Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Artykuł sponsorowany terminal płatniczy 44 min. temu Rośnie liczba transakcji bezgotówkowych w Polsce - terminal płatniczy to dziś obowiązek w handlu Żyjemy w czasach wielkiego rozwoju nowych technologii. Wielu z nas nie wyobraża już sobie życia bez komputera i elektronicznych narzędzi. Cyfrowa rewolucja dosięga kolejnych branż i dziedzin naszego życia, a już na pewno handlu i sposobu dokonywania płatności. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Man paying with card in a payment terminal (materiały partnera) Jeszcze kilka lat temu świadomość, że musimy mieć przy sobie gotówkę podczas robienia zakupów była czymś zwyczajnym. Po prostu w okolicy mógł nie znajdować się żaden bankomat, a płatności w innej formie były możliwe dla posiadaczy kart kredytowych. Obecnie nie wyobrażamy już sobie codzienności bez elektronicznych płatności i terminali płatniczych. Polacy pokochali płatności bezgotówkowe Płacenie kartą stało się normą. Jeszcze jakiś czas temu o możliwość dokonania płatności bezgotówkowej musieliśmy pytać w większości sklepów. Te, które dopuszczały takie rozwiązanie, wydawały nam się bardzo nowoczesne i wychodzące naprzeciw oczekiwaniom klientów. Teraz nie musimy już nawet pytać, ponieważ większość sprzedawców zrozumiała, jak ważnym narzędziem w ich pracy jest terminal płatniczy. Jak płacą nasi rodacy? W Europie średnio 60% transakcji to płatności bezgotówkowe, a w krajach Skandynawskich odsetek ten osiąga wynik nawet 80-90%! Naszym obywatelom co prawda daleko do takiego rezultatu, ale jako kraj jesteśmy na dobrej drodze do nowoczesności. Z przygotowanego przez Narodowy Bank Polski raportu o nazwie “Zwyczaje płatnicze Polaków” wynika, że z roku na rok do transakcji bezgotówkowych przekonuje się coraz więcej Polaków. Co prawda, obecnie nadal ponad połowa polskiego społeczeństwa chętniej używa gotówki, ale spory wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, że wiele mniejszych sklepów wciąż nie akceptuje płatności kartą. Z innych badań możemy dowiedzieć się jednak, że i ten odsetek się zmniejsza, a zalety terminali płatniczych zaczynają dostrzegać także właściciele najmniejszych sklepów. Terminal płatniczy obowiązkiem w handlu! Nic więc dziwnego w tym, że o terminach płatniczych mówi się dziś nawet w kategoriach swoistego obowiązku w biznesie. Tego typu narzędzia nie tylko ułatwiają życie klientom, ale także podnoszą ogólny standard świadczonych przez sprzedawcę usług. Posiadanie terminala nie wyklucza przecież możliwości płatności za pomocą gotówki, ale jest dodatkową opcją, z której może skorzystać każdy zainteresowany. Nowe możliwości Kilka lat wcześniej terminal kojarzył się wyłącznie z koniecznością włożenia do niego karty i wpisania PIN-u. W tej chwili pewnego rodzaju "przeżytkiem" stają się już nawet płatności zbliżeniowe. W większości przypadków bowiem klient nie potrzebuje już portfela i karty. Wystarczy telefon wyposażony w technologię NFC lub elektroniczny zegarek z czytnikiem - wybrane modele smartwatch. Płatność można wykonać między innymi dzięki aplikacjom typu Google Pay czy wprowadzony niedawno na polski rynek - Apple Pay. Ogromny komfort daje także możliwość skorzystania z usługi BLIK. W tym przypadku wystarczy wygenerować jednorazowy kod i wprowadzić go do terminala POS, a następnie jednym kliknięciem potwierdzić operację w aplikacji mobilnej swojego banku. Jaki terminal płatniczy wybrać? Rosnąca liczba transakcji bezgotówkowych wynika między innymi z faktu coraz większej dostępności terminali, a co za tym idzie - niższych cen tych urządzeń. Na rynku pojawiają się nowi producenci, a wybór już w tej chwili może przyprawić o zawrót głowy. Jak więc wybrać najlepszy sprzęt? W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad tym, czy przedsiębiorcy potrzebny jest terminal na własność czy też dobrym rozwiązaniem byłoby jego wynajęcie? Mnóstwo firm zajmujących się handlem urządzeniami płatniczymi umożliwia bowiem ich wypożyczenie w naprawdę przystępnych cenach. Rozwiązanie to jest o tyle korzystne, że sprzedawca zapewnia gwarancję, a także pomoc techniczną. Terminal płatniczy - na co zwrócić uwagę? Wyróżniamy terminale stacjonarne oraz mobilne. Przy wyborze urządzenia warto wziąć pod uwagę kilka zasadniczych czynników. Przede wszystkim, czy poprzez terminal można płacić zbliżeniowo kartą oraz telefonem. Kolejną kwestią są wszelkiego rodzaju opłaty, które należy dokładnie przeanalizować. Mowa o płatności za dzierżawę, prowizje od transakcji, czas księgowania pieniędzy, a także to, czy urządzenie sporządza miesięczne i dobowe raporty finansowe. Kolejną kwestią jest gwarancja oraz warunki serwisowania, jak i przeszkolenia w obsłudze terminala. Warto upewnić się także co do warunków rozwiązania umowy. Co ważne, terminal można zamówić poprzez operatora, jak i skorzystać z oferty banku, w którym ma się konto firmowe. Czy gotówka zniknie? Oczywiście ciężko dziś prognozować, jak za kilka lat będą wyglądały tradycyjne płatności. Jedno jest pewne - świat zmierza w stronę transakcji bezgotówkowych. Czy to oznacza, że z rynku zniknie tradycyjny pieniądz? Z pewnością zostanie wyparty przez rozwiązania elektroniczne, ale nie należy tak łatwo zwiastować jego upadku. Istnieją bowiem na świecie kraje, w których transakcje bezgotówkowe nadal należą do rzadkości i z pewnością sytuacja ta nie zmieni się przez wiele lat.