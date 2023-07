Rośnie gniew w Iranie. "Rosja dźgnęła nas nożem w plecy. To zdrada"

Irański dziennik zaatakował rządzących w czwartek, po tym, jak we wtorek teherańskie ministerstwo spraw zagranicznych opublikowało oświadczenie w drażliwej sprawie dotyczącej trzech wysp, co do których własności nie ma zgody między Iranem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. MSZ poinformowało o wydaniu noty dyplomatycznej z reprymendą dla Rosji.