Rośnie agresja na stacjach paliw w Wielkiej Brytanii. Wybuchła bitwa o wtyczki

Typowy samochód elektryczny potrzebuje co najmniej pół godziny, aby naładować się w porównaniu do zaledwie kilku minut w przypadku auta benzynowego lub z silnikiem diesla. W czasie ubiegłorocznych świąt Bożego Narodzenia na niektórych stacjach kierowcy samochodów elektrycznych zostali zmuszeni do stania w kolejce do sześciu godzin.