Rośnie agresja na granicy. Kolejny atak na polskich strażników

Nielegalni migranci nie odpuszczają na polsko-białoruskiej granicy. Straż Graniczna kolejny raz udostępniła nagranie z monitoringu, na którym dochodzi do ataku na polskich strażników granicznych. Na odcinku PSG w Dubiczach Cerkiewnych uchodźcy nagle zaczęli rzucać kamieniami w funkcjonariuszy. Gdy ci odpowiedzieli gazem pieprzowym ruch poszły gałęzie, a nawet ciężkie konary drzew. Jak przekazała Straż Graniczna, na kilku mundurowych atak przeprowadziła grupa ok. 30 migrantów, która przez kilka dobrych minut szturmowała granicę. Na przestrzeni ostatnich dwóch dni pogranicznicy udaremnili, aż 243 prób nielegalnego przedostania się na terytorium Polski, co tylko potwierdza, ze na granicy z Białorusią wciąż trwa kryzys migracyjny.