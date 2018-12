Rosną szeregi PiS. W ciągu kilku miesięcy partii przybyło ponad 4 tys. członków

Polacy szturmują szeregi PiS. Od 26 marca do 12 grudnia 2018 roku liczba członków Prawa i Sprawiedliwości powiększyła się o 4168 osób.

Z danych PiS wynika, że do ugrupowania zapisało się w ciagu ostatnich miesięcy 4313 osób. Szeregi tego ugrupowania opuściło zaledwie 145. Najwięcej nowych członków partia zyskała w powiecie mińskim (128), powiecie poznańskim (127), we Wrocławiu i Białymstoku (po 121), w powiecie pułtuskim (119), w Legnicy (116) i w Warszawie (103).

Najliczniejsze struktury ugrupowania partia ma w Warszawie (1126 działaczy), Bydgoszczy (510), Krakowie (507), we Wrocławiu (374), w Poznaniu (366), Lublinie i Łodzi (po 365).

Dane te natychmiast skomentowała prof. Lena Kolarska-Bobińska, socjolog, byla minister nauki i szkolnictwa wyższego za czasów rządów PO-PSL. "Wzrosła liczba członków PiS. Wielu z nich oszołomiła atrakcyjna nad wyraz perspektywa pensji i nagród,które tak łatwo można dostać 'po uważaniu'. Zapisz się Zenuś do PiS, to coś fajnego ci załatwimy" - napisała na swoim profilu na Twitterze.

Na tę uwage natychmiast zareagowała posłanka PiS Joanna Lichocka. "Pani Profesor mija się z prawdą (albo sądzi po sobie, w końcu z partyjnego nadania PO co nieco zyskała). W tej kadencji konsekwentnie budujemy partię po to, by wygrywała z postkomuną kolejne wybory" - napisała posłanka.