Rosjanin wrócił z wojny. Chwycił za kanister po wizycie w restauracji

Na filmie z monitoringu widać wejście do restauracji "Tłusta krewetka". Mężczyzna ubrany w mundur zbliża się do budynku z czerwonym kanistrem w dłoni. Po chwili zaczyna rozlewać płyn przed wejściem, to prawdopodobnie benzyna. Mężczyzna, który to widzi, w popłochu ucieka do lokalu. Żołnierz kontynuuje rozlewanie płynu, nie udaje mu się jednak podpalić restauracji, bo nagle z wnętrza ktoś szybko wybiega i kilkoma ciosami powala mężczyznę.