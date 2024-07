Zerwanie tamy w Rosji. "Woda wszystko zabiera. Wszystko!"

Woda wróciła do koryta rzeki we wsi Kiolim w obwodzie czelabińskim. Trwa przeszukiwanie domostw - informuje EMERCOM. W piątek na zbiorniku Kialimskoje runęła tama. Ewakuowano prawie 170 osób. Media publikują także nagrania, przedstawiające moment uderzenia fali. - Co za koszmar. Woda wszystko zabiera. Wszystko - krzyczy jedna z kobiet.