Rosjanin włamuje się do bankomatu. Robi to przerażająco szybko

Tak Rosjanie hakują bankomaty. W sposób, który zna praktycznie każdy użytkownik komputera, a na pewno każdy gracz. Pięciokrotne naciśnięcie klawisza "Shift" powoduje otwarcie komunikatu, sugerującego uruchomienie funkcji klawiszy stałych.

Z pewnością nie spodziewał się tego, co zobaczył. Po kilkukrotnym naciśnięciu klawisza Shift, pojawił się słynny komunikat. Pozwoliło mu to na dostęp do systemu Windows, a tym samym do całego oprogramowania bankowego.