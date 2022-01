Rosjanin przez 23 lata był zmuszany do pracy na fermie pod Legnicą. Dostanie polskie obywatelstwo

Państwo Ś. zatrudniło go do pracy "na czarno", a na dodatek zabrało mu wszelkie dokumenty. Mężczyzna otrzymał też zakaz oddalania się od gospodarstwa. Nie był w stanie opuszczać fermy, nie dostawał własnych pieniędzy. Do jedzenia dostawał to, co przygotowali mu Ś. Niejednokrotnie były to przeterminowane produkty, dlatego Jerofiejew żył w głodzie.