Rosjanie byli bez szans. Moment silnego ataku Ukrainy pod Donieckiem

Brawurowa akcja Ukraińców pod Donieckiem. Ministerstwo Obrony Ukrainy udostępniło nagranie, na którym dochodzi do zniszczenia rosyjskiego pojazdu BMP. Żołnierze Putina zmierzali akurat na front i nie spodziewali się, że staną się celem jeszcze przed walką. Ukraińcy zaczaili się w zaroślach i przy użyciu dronów zmusili okupantów do zatrzymania pojazdu. Kilka uderzeń wystarczyło, by BMP stanął w miejscu. Nie wszyscy ze środka zdołali się uratować, co wykorzystali Ukraińcy i nie mieli litości, by doszczętnie zniszczyć sprzęt wroga. Bezzałogowce stały się jednym z symboli Kijowa w walce z Rosją, pozwalając prowadzić wojnę w nowoczesny i asymetryczny sposób.