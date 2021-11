Rosjanie zapłaczą. Sylwestrowy przysmak najdroższy w dziejach

Rosjanie cieszyli się niskimi cenami kawioru w 2018 roku, gdy ceny tego przysmaku spadły po rekordowych połowach w 2018 roku. Wtedy co trzeci Rosjanin w roku od października 2018 do września 2019 przynajmniej raz kupował czerwony kawior, a większość rodzin kupowała go częściej niż zazwyczaj. Dla Rosjan obecność łososiowej ikry na stole to wyznacznik stylu życia i jego spożywanie to potwierdzenie prestiżu.