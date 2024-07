Rosjanie wysyłają sterowce. Mają łowić nadlatujące drony

W Rosji opracowano system ochrony obiektów przed dronami "Barrier" z "pływającej" sieci przymocowanej do sterowcó - powiedziała Polina Albek, dyrektor generalna firmy First Airship JSC, która opracowała ten produkt. Ma to związek z ciągłymi i dramatycznymi dla rosyjskiej gospodarki atakami dronów na obiekty paliwowe.