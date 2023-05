"Rosjanie wybiorą nowy cel ataków". Niepokojące wieści

Jednak w kwestii ukraińskiego sektora rolnego "to koniec dobrych wiadomości", bowiem od początku wojny Ukraina "straciła co najmniej 15 proc. magazynów, w których składowane są zboża, zniszczone też zostały w dużej mierze przetwórnie, w których produkowany był olej słonecznikowy". Oznacza to, że zamiast eksportować przynoszący większe zyski olej, Ukraina będzie musiała sprzedawać nieprzetworzone ziarno słonecznikowe.