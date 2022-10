"Rosjanie wpadli w panikę". Nowa taktyka Ukraińców

- Oddziały ukraińskie działają dziś w podobny sposób jak Machnowcy (oddziały partyzanckie, walczące między 1918-1921 rokiem na terenach południowo-wschodniej Ukrainy - przyp.red.) dobre sto lat temu: Najpierw zidentyfikowane są słabe punkty w rosyjskiej obronie, a następnie dokonywane jest szybkie natarcie przez małe mobilne oddziały. Jednostki te nie angażują się jednak bezpośrednio w walkę, ale dążą do okrążenia rosyjskich pozycji. Nie atakują frontalnie, ale z boków, a nawet od tyłu. To wywołuje panikę wśród rosyjskich żołnierzy, którzy nie spodziewają się, skąd nadejdzie atak, nie wiedząc nawet, że są już otoczeni. Dlatego wycofują się w nieładzie albo wręcz rzucają się do chaotycznej ucieczki - powiedział Żdanow tygodnikowi "Der Spiegel".