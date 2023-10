Rosjanie wkręcili szefową MSZ Finlandii. Valtonen mówiła m.in. o Polsce

Zawsze okazuje się, że przyjazna, sympatyczna zaczepka telefoniczna i podszywanie się pod życzliwego polityka przynosi efekt. Komicy zaprzeczają, by mieli cokolwiek wspólnego z rosyjskimi służbami specjalnymi, jednak ich działania skwapliwie wykorzystuje propaganda. Praca internautów okazała się na tyle cenna dla rosyjskiego aparatu, że od czwartku ich produkcje emitowane będą regularnie w państwowej telewizji jako program "The Vovan and Lexus Show"