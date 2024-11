Rosjanie utkną w błocie. To teraz jedyna nadzieja na ich powstrzymanie

Sytuacja Ukraińców na froncie jest ciężka. Seria błędów, ciągłe braki wyszkolonych rezerw, broni i amunicji dają się im we znaki. Widać to choćby po tym, że tylko w sierpniu i wrześniu Rosjanie zdobyli obszar pięciokrotnie większy niż w całym roku 2023. Ukraina utraciła kontrolę nad ruinami Awdijiwki i Wuhłedaru. Wróg zdobył również dogodne pozycje do ataku na Pokrowsk i Kurachowe.