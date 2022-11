Rosjanie stosowali tortury. Przerażające odkrycie w Chersoniu

Według Prychodki Rosjanie bili ludzi w budynkach policji, Komisariatu Wojskowego i Wydziału Opieki Społecznej, a we wsi Petrówka torturowali ludzi na terenie szkoły. - Po tym, jak więźniowie byli torturowani, przewożono ich do Kupiańska, gdzie wdrożono pełny system przesłuchań. Nasi ludzie też tam dotarli. Rolnik był przetrzymywany przez ponad półtora miesiąca, dyrektor jednego z gimnazjów przez tydzień. Nasz lokalny historyk Andrij Bułyga zaginął i do tej pory nie wiemy, gdzie jest - powiedział Prychodk.