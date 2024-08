Rosjanie spod Kurska w ukraińskiej niewoli. Mówią, jak uciekali ich dowódcy

Działanie wojsk ukraińskich pokazało nieoczekiwaną słabość rosyjskiej obrony granicy. Potwierdzają to Rosjanie, którzy zostali wzięci do niewoli po ukraińskiej ofensywie. Żołnierze zostali zamknięci w więzieniu w północno-wschodniej części Ukrainy. Sytuację z granicy relacjonowali w rozmowie z "The Sunday Times".