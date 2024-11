Rosjanie sięgają do podręcznika KGB. Kobiety, jako przynęta na dziennikarzy

Brytyjski dziennik "The Times" informuje, że przed londyńskim sądem stanęli członkowie rosyjskiej siatki szpiegowskiej, która miała na celu likwidacje znanych dziennikarzy.

Do stawianych zarzutów przyznało się właśnie dwóch obywateli Bułgarii. Orlin Roussew miał być dowódcą siatki, której członkiem był Biser Dżambazow. Do grupy miały należeć także 30-letnia Wania Gaberowa i 32-letnia Katrina Iwanowa, które jednak zaprzeczają oskarżeniom o szpiegostwo.

Siatka brała udział w operacjach w Londynie, Wiedniu, Walencji, Czarnogórze i Stuttgarcie. "Narazili wiele istnień ludzkich", w tym atakując bazę wojskową wykorzystywaną do szkolenia sił ukraińskich - podaje dziennik.

Zlecenie na działanie siatki miał wystawić natomiast poszukiwany przez europejskie służby Jan Marsalek, były dyrektor niemieckiego giganta Wirecard. Upadek firmy wywołał za Odrą szok, a sam Marsalek zniknął nagle z powierzchni ziemi. Jak się później okazało, był on agentem rosyjskiego wywiadu.

Ponadto Roussew miał się chwalić, że w Bułgarii ma cztery 12-osobowe zespoły agentów, porównując ich do złodziei samochodów z hollywoodzkiego filmu "60 sekund" .

Pierwszym celem grupy miał być 54-letni Christo Grozev, dziennikarz śledczy portalu Bellingcat, który w okresie od września do listopada 2021 r. był objęty śledzony przez wszystkich członków siatki - czytamy.

Pozostali, którzy mieli znaleźć się na liście siatki, to przede wszystkim dziennikarze zajmujący się tematyką rosyjską. Jedną z metod, która miała służyć do eliminacji celów, było wykorzystywanie pięknej kobiety, jako wabika.

To nie jedyne zajęcie, które miała siatka. Pod koniec 2022 r. prowadzono również obserwację w Patch Barracks, amerykańskiej bazie wojskowej w Stuttgarcie, w południowo-zachodnich Niemczech. Siatka uważała, że ​​baza była wykorzystywana do szkolenia sił ukraińskich podczas rosyjskiej inwazji. Szpiedzy mieli dysponować sprzętem, który mógł hakować telefony komórkowe ukraińskich żołnierzy przygotowujących się do walki z Rosjanami.