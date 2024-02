Rosjanie ruszają z operacją. Wraca narracja z "ucieczką" Zełenskiego

Miedwiediew w swoim wystąpieniu powiedział również, że aby "osiągnąć cele operacji specjalnej (tak w Rosji nazywa się wojnę w Ukrainie - przyp. red.), będziemy musieli dotrzeć do Kijowa". Według niego, jeśli Kreml nie zrobi tego teraz, "zrobi to za jakiś czas". Kreml uważa, że Kijów jest "zagrożeniem dla istnienia Rosji", a w każdym razie jest to "rosyjskie miasto".