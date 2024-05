Rosjanie przerzucają wojska do obwodu kurskiego. Szykują ofensywę na Charków

Instytut Study of War z Waszyngtonu ocenia, że ​​aktualnie rosyjskiemu wojsku brakuje sił niezbędnych do zajęcia Charkowa. Jednak wszystko wskazuje na to, że wszystkie wysiłki armii Putina zmierzają do sformowania operacji ofensywnej przeciwko północno-wschodniej Ukrainie i miastu Charków.