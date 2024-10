Rosjanie przemieszczają swoje siły. Ukraina ostrzega przed atakiem

Rosjanie regularnie atakują też Kupiańsk, czyli jedno z najważniejszych centrów logistycznych ukraińskiej armii w obwodzie charkowskim. Siły agresora próbują zrównać miasto z ziemią. - Niestety, w Kupiańsku dochodzi do znacznej liczby ataków bombowych i jeśli mówimy o stopniu zniszczeń tymi środkami, to jest on bardzo duży - powiedział Andrij Besedin, szef miejskiej administracji wojskowej.