Rosjanie przejęli Zarę. Sklepy-kopie znanej marki otwarte pod nazwą MAAG

W wyniku wojny w Ukrainie z Rosji wycofało się wiele znanych zachodnich firm. Z tym problemem musiała zmierzyć się administracja Putina. Dyktator Rosji kolejny raz pokazał, że można zastąpić zagraniczne marki po swojemu. Wcześniej transformację przeszedł m.in. McDonald’s, teraz przyszedł czas na sklepy odzieżowe hiszpańskiej grupy Inditex, do których należą m.in. takie marki jak Zara, Bershka czy Pull&Bear. Hiszpański gigant po agresji Rosji w Ukrainie zamknął swoje sklepy w kraju Putina. Zamkniętych zostało ponad pół tysiąca butików, które za zgodą rosyjskiego rządu przejęto. W ten sposób powstał koncept kopiujący styl znanej na całym świecie hiszpańskiej marki. Dziennikarze amerykańskiej agencji Associated Press pojawili się na otwarciu nowego kopii Zary - sieci rosyjskich sklepów MAAG, które mają być skierowane do młodych Rosjan. Na udostępnionym nagraniu widać wielu ludzi kolejno wchodzących po sobie do środka. Rosjanie oszukują się, że to korzysta dla nich zmiana. Student Alik Pietrosjan zapewnił przed kamerami, że ceny w MAAG są przystępne pomimo, jak podkreślił, niepewnej sytuacji ekonomicznej kraju. Według niego ubrania nowego rosyjskiego odpowiednika Zary nie odbiegają jakością od wcześniejszych produktów z hiszpańską metką. - Jakość w ogóle się nie zmieniła, wszystko pozostało na podobnym poziomie. Ceny nie zmieniły się zbytnio, biorąc pod uwagę inflację i obecne scenariusze ekonomiczne - stwierdził rosyjski student.