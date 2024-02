Rosjanie o transporcie ciała Nawalnego. Kamery uchwyciły specjalny konwój

Śmierć rosyjskiego lidera opozycji Aleksieja Nawalnego wciąż budzi wiele kontrowersji. Podczas gdy w zachodnich mediach pojawiają się kolejne szczegóły z kolonii karnej na wschodzie Rosji, gdzie Nawalny odbywał wieloletni wyrok więzienia, agencja AP udostępniła nagranie z kamer monitoringu, na których widać, jak konwój pojazdów prawdopodobnie wywozi ciało mężczyzny pod osłoną nocy. Nagranie opublikował niezależny rosyjski serwis Mediazona. Rosyjscy dziennikarze uważają, że mógł to być transport ciała Nawalnego do kostnicy. Nagranie pochodzi z 16.02 z godz. 23:54. Wideo skomentował redaktor Mediazony Aleksander Borodichin. - Przeanalizowaliśmy nagrania i udało nam się ustalić, że był tylko jeden konwój składający się z kilku oficjalnych pojazdów policyjnych. Był to jeden samochód służby więziennej i dwa samochody policyjne. Ale był też jeden nieoznakowany sedan, o którym właśnie dowiedzieliśmy się, że był to również pojazd zarejestrowany przez policję - zdradził Borodichin. Ciało Nawalnego mogło znajdować się w furgonetce należącej do służby więziennej, jednak agencja AP nie jest w stanie zweryfikować informacji rosyjskiego portalu. Rosyjski Komitet Śledczy odmówił wydania zwłok Nawalnego jego bliskim do czasu zakończenia śledztwa i ustalenia przyczyny zgonu politycznego wroga Władimira Putina.