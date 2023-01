Rosjanie nad Oceanem Arktycznym. Wysłali bombowce strategiczne

Rosja zwiększa swoją aktywność w Arktyce. Rosyjskie MON pochwaliło się nagraniem dwóch bombowców strategicznych Tu-160 w trakcie ćwiczeń nad neutralnymi wodami Oceanu Arktycznego. Agencja Associated Press udostępniła to nagranie, ale nie była w stanie potwierdzić dokładnej lokalizacji lotniska i daty nagrania. Materiały Rosjan mają najczęściej charakter propagandowy. Jak podało tamtejsze MON, wojskowe manewry trwały ok. 10 godzin, ale przez znikome informacje na ten temat, tajemnicze loty Rosjan w tym regionie wzbudziły to spore kontrowersje. Nie podjęto jednak działań w odpowiedzi na obecność rosyjskich bombowców. Maszyny Tu-16 są uznawane za najcięższe samoloty świata i stanowią podstawowe uzbrojenie rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Podstawowy wariant uzbrojenia stanowi 6 pocisków manewrujących Ch-55SM na wyrzutni rewolwerowej w komorze bombowej. Pocisk ten ma głowicę atomową o mocy aż 200 kT. Co ciekawie, teoretycznie Tu-160 może również przenosić bomby jądrowe.