Rosjanie kłamali ws. Taganrogu. Jest nagranie

W piątek po południu w centrum Taganrogu, miasta w obwodzie rostowskim na południu Rosji, doszło do potężnej eksplozji, w której zostało rannych kilkanaście osób. Rosyjskie MON początkowo twierdziło, że na miasto spadły resztki zestrzelonej rakiety. Jednak opublikowane nagrania pokazują jasno, co to było.