Według źródeł rosyjskich bezzałogowiec, który zaatakował zakład przetwórstwa ropy w Wołgogradzie miał "spaść na terenie" tego obiektu. Ogień miał zostać ugaszony, ofiar nie było. Dron został zniszczony przez broń radioelektroniczną, ale spadł w pobliżu rafinerii, co doprowadziło do pożaru. To regularnie używana przez władze rosyjskie formuła w przypadku ukraińskich nalotów dronów. Rosjanie zazwyczaj twierdzą, że wszystkie takie ataki są skutecznie odpierane.