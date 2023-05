Rosja złożyła kuriozalny wniosek do Norwegii

Norweskie MSZ "jest w trakcie rozpatrywania" rosyjskiego wniosku. Według Magne Frostad, eksperta prawa morskiego Norweskiego Uniwersytetu Arktycznego w Tromsoe, dostęp do badań na obszarach morskich reguluje traktat ONZ o prawie morza. - Jednym z powodów odmowy może być wykorzystywanie badań do celów wojskowych. W praktyce może być to trudne do udowodnienia - zauważa Frostad.