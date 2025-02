Tuż po przylocie. Rosja zatrzymała obywatela USA

Według doniesień - mężczyzna, którego zidentyfikowano jedynie jako K. Byers - został zatrzymany na lotnisku natychmiast po przylocie do Rosji. W jego bagażu znaleziono pół kilograma marihuany, co może skutkować karą do siedmiu lat więzienia, jeśli zostanie uznany za winnego przez rosyjski sąd.