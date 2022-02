Rosja zapowiada odpowiedź na sankcje gospodarcze. Jest komunikat MSZ

Rosja odpowiada na sankcje Bidena

We wtorek prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden ogłosił tzw. "pierwszą transzę" sankcji, w tym kroki mające na celu wstrzymanie finansowania dla Federacji Rosyjskiej w szczególności zaś instytucji finansowych i elit politycznych kraju. Była to odpowiedź na dekret uznający regiony Doniecka i Ługańska za niepodległe państwa, który podpisał Władimir Putin. Wkrótce po tym, wystąpił do Rady Federacji Rosyjskiej z wnioskiem o zezwolenie na użycie wojska poza gracami kraju. Wyższa izba rosyjskiego parlamentu, taką zgodę mu przyznała.