Rosyjska ambasada skrytykowała też wsparcie Szwecji dla Ukrainy, uznając je za szkodliwe z punktu widzenia szwedzkich podatników, sugerując, że "właściwie to nie wiadomo, gdzie te pieniądze idą". Co więcej, według rosyjskiej ambasady coraz więcej Szwedów sprzeciwia się akcesji do NATO i trzyma stronę Rosji.