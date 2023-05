Koniec absurdu. Po 66 latach w Szwecji można tańczyć

W środę 24 maja szwedzki parlament zniósł obowiązujący od ponad 66 lat zakaz tańczenia. Od 1 lipca każdy klient baru czy klubu, którego najdzie ochota na pląsy w rytm muzyki, będzie mógł to robić. Zdaniem części posłów szwedzkiego Riksdagen, co podkreślają skandynawskie media, to "reforma wolności".