Rosja zaatakuje Ukrainę? Eksperci mówią o grze Putina przed spotkaniem z Bidenem

- Inna sprawa, że armia ukraińska została w ostatnich latach bardzo dobrze doposażona i wyszkolona, a liczba żołnierzy rosyjskich nie jest tak przekonywująca jak w 2014 r. Agresja jest co prawda na horyzoncie, ale Putinowi bardziej chodzi o uzyskanie wpływu na to: jaka będzie Ukraina w najbliższych latach. Gdyby miało dojść do wejścia wojsk rosyjskich, byłby to bardzo duży problem dla całego świata. Ukraina nie jest przecież w NATO, a niektóre z państw Sojuszu ws. pomocy Kijowowi są bardzo wstrzemięźliwe - ocenia Ryszard Schnepf.