Rosja zaatakuje? "Potrafi iść na duże ryzyko"

Wielu ekspertów wskazuje, że zostało nam niewiele czasu, do potencjalnego ataku ze strony Rosji. Podczas rozmowy w programie "Newsroom" z analitykiem wojskowym ppkł. rez. Maciejem Korowajem, Paweł Pawłowski zwrócił uwagę, że on jako jeden z nielicznych ekspertów mówi, by "stonować nastroje". - Trzeba pamiętać, że Rosja potrafi iść na duże ryzyko, co pokazał konflikt i wybuch wojny pełnoskalowej na Ukrainie - mówił Korowaj. Zwrócił uwagę, że "Rosja nie mając takich zasobów jak na pełnoskalowy konflikt, jednak zdecydowała się zaatakować". - Tak naprawdę Rosji niewiele zabrakło do szczęścia, żeby w pierwszej fazie konfliktu osiągnąć sukces na Ukrainie. Rosja potrafi zaatakować na bardzo dużym poziomie ryzyka - tłumaczył gość programu, podkreślając, że to jest właśnie niebezpieczne.