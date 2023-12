Putin straszy NATO? Wysłał najnowsze uzbrojenie

- Rok 2024 nie tylko będzie inny, ale musi być inny, ponieważ w przeciwnym razie staniemy w obliczu tego, o czym mówiłem wcześniej - powiedział podczas briefingu prasowego ukraiński dowódca. Załużny nawiązał do swojej rozmowy z "The Economist". Stwierdził w niej, że wojna z Rosją wkracza w nowy etap, a do wygranej potrzebne są zaawansowane technologie.