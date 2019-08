Rosja. Wywiad z USA podejrzewa, że wybuchł pocisk o napędzie nuklearnym

Rosja i wybuch na wojskowym poligonie wywołał liczne pytania i wątpliwości. Tymczasem amerykański wywiad od dłuższego czasu bada sprawę pocisków o napędzie nuklearnym.

O sprawie informuje "New York Times". Chodzi o wybuch, do którego doszło 8 sierpnia na poligonie rakietowym rosyjskiej marynarki wojennej w Nionoksie nad Morzem Białym. Rosyjski Federalny Ośrodek Nuklearny w Sarowie podał w niedzielnym komunikacie, że wybuchł mały reaktor jądrowy, który był częścią silnika rakietowego na paliwo ciekłe. Prace nad nim trwały ponad rok.

Jak podaje "New York Times", autorzy raportów m.in. z Pentagonu twierdzą, że rosyjskie pociski manewrujące o napędzie nuklearnym to potencjalny nowy rodzaj zagrożenia. Dlaczego? Eksperci wskazują na to, że zmienny i przebiegający na względnie niskim pułapie tor lotu byłyby nieuchwytny dla obecnych systemów przeciwrakietowych. Znajdują się one na Alasce i w Kalifornii.