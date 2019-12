Rosja wydala niemieckich dyplomatów

Zabójstwo obywatela Gruzji w centrum Berlina nadal obciąża stosunki Niemiec i Rosji. Moskwa zdecydowała właśnie o wydaleniu dwóch niemieckich dyplomatów. Wcześniej to samo zrobił niemiecki MSZ.

Jak podano, jest to reakcją na "bezpodstawną decyzję” władz w Berlinie, które w ubiegłym tygodniu poprosiły o opuszczenie Niemiec dwóch pracowników rosyjskiej ambasady. Krok Moskwy nie jest zaskoczeniem. Prezydent Władimir Putin zapowiadał już, że Rosja odpowie Niemcom, w dokładnie taki sam sposób.

Agencja dpa zauważa, że obustronne wydalenie dyplomatów przez Niemcy i Rosję to rzadko spotykane działania, uchodzące w dyplomacji za dość drastyczne.

Morderstwo w Berlinie

Tłem sporu są zarzuty wysuwane pod adresem Rosji przez Niemcy. Władze w Berlinie skarżyły się, że Moskwa nie wykazuje gotowości do współpracy w wyjaśnianiu morderstwa 40-letniego Gruzina, którego w sierpniu zastrzelono w centrum Berlina. Pod tym pretekstem, w ubiegłym tygodniu, wydalono z Niemiec dwóch rosyjskich dyplomatów.

Podejrzany o zabójstwo to obywatel Rosji. Przebywa on w areszcie śledczym i jak dotąd nie odniósł się do zarzutów. Niemieccy śledczy podejrzewają, że morderstwo mogły zlecić rosyjskie bądź czeczeńskie władze. Dlatego dochodzenie w tej sprawie przejęła Prokuratura Federalna.