Rosja wycofuje wojska. Z jakim skutkiem dla Ukrainy?

Wciąż za mało wojska do ataku

Jednak eksperci z brukselskiego think tanku International Crisis Group (ICG), w raporcie opublikowanym 20 kwietnia napisali: "Pomimo sprowadzenia rosyjskich czołgów na granicę, prawdopodobieństwo powtórzenia krwawych walk, które wstrząsnęły Donbasem w 2014 i 2015 roku, wydaje się niewielkie". Liczba i rozmieszczenie wojsk jest powodem do niepokoju, ale nie pasuje do modelu ofensywy.

Ilu rosyjskich żołnierzy jest w stanie gotowości?

Także prezes fundacji "Potomac Foundation" Phillip Karber uważa, że nie jest to już wyłącznie demonstracja siły ze strony Rosji. Jak powiedział WSJ: "To przygotowanie do dużej ofensywy". Szef amerykańskiego think tanku podkreślił, że nie przewiduje ataku, ale że w ciągu dwóch tygodni będzie to jedna z dostępnych dla Rosji opcji. Jest to zbieżne z ocenami przywództwa w Kijowie. "Nie wiemy na pewno, czy Moskwa rozpocznie nową fazę agresji przeciwko Ukrainie, ale będzie mogła to zrobić w ciągu kilku tygodni" - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.