Rosja: Wenezuela była celem samolotu bez pasażerów. Rosjanie chcą wywieźć 20 ton złota?

Rosja: Wenezuela była celem samolotu bez pasażerów. Czy Moskwa usiłowała wywieźć z tamtejszych rezerw 20 ton złota?

Kierownictwo banku centralnego Wenezueli zostało oskarżone przez parlamentarzystę Jose Guerrę o usiłowanie wywiezienia do Rosji 20 ton złota z krajowych rezerw. Jego zdaniem złoto ma być wywiezione samolotem, który we wtorek 29 stycznia przyleciał do Caracas. W swojej wypowiedzi deputowany oznajmił, że według informacji podanych przez pracowników Banku Centralnego Wenezueli, Beoing 777, który przyleciał z Moskwy, w chwili obecnej znajduje się na miejscu postojowym stołecznego lotniska. Na jego pokładzie ma się znajdować 20 ton złota. O wyjaśnienie sprawy zwrócono się do kierownictwa banku centralnego. Jak podkreślił deputowany, złoto stanowi własność publiczną i nie należy do szefa banku centralnego, Calixto Ortegi.