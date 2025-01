Rosja w natarciu. Zalewa kolejne rejony obwodu donieckiego

"Wróg zajął Nowowasyliwkę" - przekazał projekt DeepState. To osada w obwodzie donieckim, znajdująca się na południowy zachód od Pokrowska.

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ołeksandr Syrski przekazał, że armia robi wszystko, co w jej mocy, by zapobiec utracie Pokrowska. W tej chwili nie ma mowy o okrążeniu miasta - Rosjanie zbliżyli się do niego tylko z jednego kierunku.